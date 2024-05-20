Тегеранская фондовая биржа приостановила торги после гибели президента Ирана

Тегеранская фондовая биржа после сообщений о гибели президента Ирана Ибрагим Раиси заявила, что не будет проводить торги в понедельник, 20 мая, и несколько последующих дней, сообщило информационно агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
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