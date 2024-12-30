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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов долларов за 100% прав на 24-летнего защитника.

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