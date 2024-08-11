Дивеев повторил достижение Игнашевича среди центральных защитников XXI века

ЦСКА продолжает удивлять результатами в нынешнем сезоне российской премьер-лиги. Центральный защитник команды Игорь Дивеев стал настоящим нападающим, забив уже четыре гола в первых четырех матчах нового розыгрыша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии