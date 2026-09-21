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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев раскритиковал формат Кубка Дэвиса: «Это полная чушь. Плей-офф в Болонье не имеет ничего общего с этим турниром»

Александр Зверев объяснил, почему участвует в Кубке Дэвиса. Ранее сборная Германии обыграла сборную Хорватии со счетом 3:1 и вышла в финальную стадию турнира.

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