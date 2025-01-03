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Жоан Лапорта заблокировал возвращение Томаса Эртеля в «Барселону» из-за реакции фанатов в соцсетях (Mundo Deportivo)

Президент клуба Жоан Лапорта заблокировал достигнутые ранее соглашения после оценки реакции болельщиков в соцсетях.

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