Хатайспор – Касымпаша где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Турции 19 августа

В понедельник, 19 августа, сыграют Хатайспор и Касымпаша в 2 туре Чемпионата Турции по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Мерсин».