В России женщин-пенсионеров почти в два раза больше, чем мужчин

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев Женщин среди пенсионеров в России почти в два раза больше, чем мужчин – такие данные за 2025 год приводит Социальный фонд России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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