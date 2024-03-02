Российские военные улучшили положение сразу на трех направлениях в зоне СВО

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции улучшили положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику сразу на трех направлениях — на купянском, донецком и авдеевском.
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