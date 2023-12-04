Zontes 703F и 703RR. Подробности

В июне 2021 года компания Zontes опубликовала изображения и некоторые подробности своего трёхцилиндрового мотора, а не так давно этот двигатель был представлен в составе двух предсерийных прототипов, которые выйдут в серию к концу 2024 года.
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