«Еще ничего не закончилось». Сторожук — о победе «Арсенала» в первом матче с «Пари НН»

Александр Сторожук высказался о победе «Арсенала» в первом стыковом матче с «Пари НН». Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук поделился впечатлениями от победы своей команды в выездном стыковом матче с «Пари НН» (2:1).
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