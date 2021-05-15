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Нас кинули: Чехия обиделись на весь мир из-за «русского удара»

Бывший постпред Словакии в НАТО, депутат Словацкого национального совета Томаш Валашек в колонке для издания Aktuálně задается вопросом, почему в коллективной Европе до «малых» государств никому нет дела? Поводом для обиды стало то, что после скандала с отравлением Скрипалей в Великобритании аж 18 стран изъявили готовность безотлагательно выслать российских дипломатов, а после взрывов на складах во Врбетице (в которых опять же обвинили Москву) на сторону Чехии встали только пять.

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