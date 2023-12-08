Ространснадзор готовится налаживать дистанционный контроль водителей на базе приборов автоматической регистрации

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Ространснадзором», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил начальник управления государственного автомобильного и дорожного надзора Ространснадзора Ярослав Асташов.