🇺🇸🇹🇷 В турецких информационных ресурсах вчера написали, что лидер запрещённого в Турции движения FETO Фетхуллах Гюлен скончался, а его преемником стал топ-менеджер FETO Барбарос Каджакурт.
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🇺🇸🇹🇷 В турецких информационных ресурсах вчера написали, что лидер запрещённого в Турции движения FETO Фетхуллах Гюлен скончался, а его преемником стал топ-менеджер FETO Барбарос Каджакурт.
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