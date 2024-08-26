Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Алатырка
    Ну здесь в общем все просто. Это разработка моделей вероятностного наступления того или иного события, при учете макс...Приземление: Как ...
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Приземление: Как вынудить Запад «жить на свои»?

Приземление: Как вынудить Запад «жить на свои»?

optimist21   Помните фразу из «Золотого Теленка»: - Кто-​кто, а Скумбриевич не подкачает. А ведь подкачал Скумбриевич Переслегин.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Пока что для меня отличный писатель-фантаст но видимо пересидел в своем институте с ни хрена непонятным для простого человека названием кроме РАН, а особенно его (института) &quot;деятельность&quot;:  &quot;В основу деятельности института положена концепция решения сложных прикладных задач на основе сочетания методов фундаментальной и прикладной математики и методов практической работы на ЭВМ&quot; ..... Вы поняли? Я нет хотя то же физфак заканчивал и как раз по прикладному программированию.
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6 час.
Игорь Ямкач
Всем спасибо, за пояснения, посмотрел. Фантастику люблю, но к альтернативной истории отношусь с предубеждением,
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3 час.
Алатырка
Ну здесь в общем все просто. Это разработка моделей вероятностного наступления того или иного события, при учете максимального количества факторов, экстраполированных из прошлых событий с переносом на будущее, с использованием машинных алгоритмов для ускорения и увеличения расчётов и вероятностей. Будущим занимается дяденька, с научной точки зрения. С точки зрения фантазии он знает как это, теперь по теории вероятности-какая из реальностей произойдет.
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2 час.

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