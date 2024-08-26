Приземление: Как вынудить Запад «жить на свои»?

Дмитрий Гурин Пока что для меня отличный писатель-фантаст но видимо пересидел в своем институте с ни хрена непонятным для простого человека названием кроме РАН, а особенно его (института) "деятельность": "В основу деятельности института положена концепция решения сложных прикладных задач на основе сочетания методов фундаментальной и прикладной математики и методов практической работы на ЭВМ" ..... Вы поняли? Я нет хотя то же физфак заканчивал и как раз по прикладному программированию.

Игорь Ямкач Всем спасибо, за пояснения, посмотрел. Фантастику люблю, но к альтернативной истории отношусь с предубеждением,