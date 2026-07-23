Юрий Ильинов

Киевский режим убил шестерых и ранил 37 мирных жителей Белгородчины Киевский режим продолжает совершать кровавые и подлые преступления против мирных жителей регионов РФ. Вчера днём украинские нацисты атаковали беспилотником пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. В результате погибли пятеро людей, в том числе и 16-летний подросток, ещё 23 человека, по предварительным данным, получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев: «С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чём не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области. Примите мои искренние соболезнования. Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток». Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 27 человек, о чём вчера вечером сообщила первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова. «На данный момент за медицинской помощью обратились 27 человек. 23 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Среди них – 17-летний подросток, которого доставили в областную детскую клиническую больницу», – рассказала Крылова. Удара по пассажирскому автобусу, курсирующему между Шебекино и Белгородом, нацистам оказалось мало. Позже они нанесли ещё один подлый удар – на этот раз по автомойке в районе улицы Рабочей в Белгороде. Погиб мужчина и ещё десятеро получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили близлежащие объекты и транспортные средства. «Двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Принимаем все меры для их скорейшего выздоровления. Кроме того, различные повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, три автобуса, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей», – рассказал Шуваев. Комментируя удар украинских террористов по пассажирскому автобусу с мирными гражданами, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Красин заявил, что ответ на это преступление будет жёстким. «Это продолжение той же самой абсолютно наглой, террористической сути, которой и славится режим Зеленского: бьют по гражданским объектам, по людям, по студентам, по детям, по транспорту. За это последует жёсткий ответ с российской стороны», – сказал парламентарий. Сенатор отметил, что ничего нового в действиях киевского режима не наблюдается. По словам Красина, РФ не собирается терпеть такое поведение Украины, и ответ должен быть таким, чтобы в Киеве поняли, что своими действиями не смогут добиться ничего хорошего. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил: «Боевики Киева совершили уже серию преднамеренных атак по пассажирским автобусам. Это лишь подчёркивает, что из Киева боевикам спущена задача открыть «охоту за пассажирскими автобусами». Установка на подобные действия имеет явный политический подтекст и гарантии со стороны Запада, что они будут блокировать информацию о подобного рода преступлениях, совершаемых ВСУ». Посол также отметил, что число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России за последнюю неделю существенно возросло и составило более 400 человек. Наибольшее число пострадавших мирных граждан было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Херсонской и Московской областях. По словам Мирошника, Киев, проигрывая на поле боя, направил усилия на террористические атаки по гражданским объектам России. Следственным комитетом РФ уже возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооружённых формирований на пассажирский автобус в Белгородской области. Нет сомнений, что виновные в этом и других преступлениях будут найдены и понесут справедливое наказание. На заглавном фото: Пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области после удара киевских неонацистов.