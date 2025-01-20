«Спартак» пытается переманить топового серба, Неймар вернется в родной клуб. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииЦСКА может купить полузащитника сборной ИзраиляGetty ImagesПолузащитник «Маккаби Хайфа» и сборной Израиля Махмуд Джабер может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Ynet.
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