Киберэксперт Трухачёв: Финляндия не сможет отключить Россию от интернета

Специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачёв прокомментировал сообщение о том, что финская энергетическая компания Fingrid допустила прекращение обслуживания линий связи с Россией с 2027 года.
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