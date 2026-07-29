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RT Russia

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Киберэксперт Трухачёв: Финляндия не сможет отключить Россию от интернета

Киберэксперт Трухачёв: Финляндия не сможет отключить Россию от интернета

Специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачёв прокомментировал сообщение о том, что финская энергетическая компания Fingrid допустила прекращение обслуживания линий связи с Россией с 2027 года.

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