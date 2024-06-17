Басков перешел все границы в конфликте с Бузовой — ударил по больному

«Натуральный блондин» не сдержался. Ольга Бузова Социальные сетиНиколай Басков и Ольга Бузова устроили публичную перепалку в соцсетях после премии МУЗ-ТВ, на которой «натуральный блондин» неудачно пошутил про наряд коллеги, намекнув на ее скандальное появление в полуголом виде на Дне защиты детей.