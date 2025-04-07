Кампания "Помоги ученику/коллеге": как проходит акция в Сороках

В рамках кампании «Помоги ученику/коллеге» всё больше молодых людей, увлеченных математикой, в частности ученики 11-х и 12-х классов, помогают ученикам гимназии подготовиться к экзаменам, которые испытывают трудности.
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