Паника на фондовом рынке усиливает раскол в администрации Трампа

В настоящее время все заинтересованные стороны, начиная от основных торговых партнеров Соединенных Штатов и заканчивая политическим истеблишментом в Вашингтоне, пытаются спрогнозировать последствия тарифных войн и сдержать напористость президента США Дональда Трампа.