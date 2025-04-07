Паника на фондовом рынке усиливает раскол в администрации Трампа

В настоящее время все заинтересованные стороны, начиная от основных торговых партнеров Соединенных Штатов и заканчивая политическим истеблишментом в Вашингтоне, пытаются спрогнозировать последствия тарифных войн и сдержать напористость президента США Дональда Трампа.
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