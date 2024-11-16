Bild: Шольц сообщил Байдену о планах поговорить с Путиным еще месяц назад

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц сообщил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и главе Франции Эммануэлю Макрону о своих планах поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным еще месяц назад во время встречи в Берлине.
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