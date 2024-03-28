В Госдуме предложили не только признать Пугачёву иностранным агентом, но и лишить её заработка в России

Согласно высказыванию первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева в интервью с прессой, только слов Аллы Пугачёвой о том, что “нормальные люди не собираются возвращаться в Россию”, достаточно для того, чтобы признать её иностранным агентом.