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В Госдуме предложили не только признать Пугачёву иностранным агентом, но и лишить её заработка в России

В Госдуме предложили не только признать Пугачёву иностранным агентом, но и лишить её заработка в России

Согласно высказыванию первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева в интервью с прессой, только слов Аллы Пугачёвой о том, что “нормальные люди не собираются возвращаться в Россию”, достаточно для того, чтобы признать её иностранным агентом.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Мне неинтересно как живет эта ведьма. Объявить её иноагентом и отобрать замок в деревне Гряз в пользу государства.
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10 час.
Геннадий Бережнов
Часто слышу предложили в Думе, а лучше бы решили и поставили точку! Она нужна только СМИ и не более.
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4 час.
Валентин Воробьев
Ну, зачем упоминать про эту падаль столько раз?! Пугачиха не Ленин однако.
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2 час.

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