В Госдуме предложили не только признать Пугачёву иностранным агентом, но и лишить её заработка в России

Согласно высказыванию первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева в интервью с прессой, только слов Аллы Пугачёвой о том, что “нормальные люди не собираются возвращаться в Россию”, достаточно для того, чтобы признать её иностранным агентом.
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