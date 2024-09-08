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Царьград

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В уральском лагере "Красная горка" дети массово заболели пневмонией

В уральском лагере "Красная горка" дети массово заболели пневмонией

Вспышка опасного заболевания произошла среди детей, отдыхавших в пятой смене.В детском лагере "Красная горка", что находится в Каменске-Уральском, дети массово заболели внебольничной пневмонией.

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