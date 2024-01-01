Полицейские задержали ещё двоих поджигателей покрышек в Купчино

Задержанными оказались 16-летние подростки. Ещё один случай поджога автомобильной покрышки произошёл в Петербурге — рано утром 31 декабря неизвестный устроил пожар в парадной дома № 5/1 на Будапештской улице.
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