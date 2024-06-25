Суд обязал минобороны заплатить по 2 млн рублей родителям срочников из Уфы, погибших при обрушении казармы в Омске.
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Суд обязал минобороны заплатить по 2 млн рублей родителям срочников из Уфы, погибших при обрушении казармы в Омске.