Foxconn ожидает, что её выручка в текущем квартале продолжит снижаться

Остающаяся крупнейшим контрактным производителем продукции Apple тайваньская компания Foxconn на этой неделе подвела итоги прошедшего квартала, сообщив о снижении выручки на 5,4 % до $59,7 млрд в годовом сравнении.
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