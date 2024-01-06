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Мировое обозрение

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Foxconn ожидает, что её выручка в текущем квартале продолжит снижаться

Foxconn ожидает, что её выручка в текущем квартале продолжит снижаться

Остающаяся крупнейшим контрактным производителем продукции Apple тайваньская компания Foxconn на этой неделе подвела итоги прошедшего квартала, сообщив о снижении выручки на 5,4 % до $59,7 млрд в годовом сравнении.

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