Военное обозрение

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«Удар в спину продовольственной безопасности»: министр Кении сожалеет из-за выхода России из «зерновой сделки»

«Удар в спину продовольственной безопасности»: министр Кении сожалеет из-за выхода России из «зерновой сделки»

Африканские государства во всем украинском конфликте интересует прежде всего его влияние на поставки продовольствия.

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