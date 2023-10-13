Сколько нужно спать, перед тем как сесть за руль, чтобы снизить риски аварии

Вождение в нетрезвом виде — одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Мало того что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения автомобилист может пострадать сам, так еще он рискует лишить жизни ни в чем не повинных людей.
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