Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Сколько нужно спать, перед тем как сесть за руль, чтобы снизить риски аварии

Сколько нужно спать, перед тем как сесть за руль, чтобы снизить риски аварии

Вождение в нетрезвом виде — одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Мало того что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения автомобилист может пострадать сам, так еще он рискует лишить жизни ни в чем не повинных людей.

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