В Воронеже искусственный интеллект оживил памятник Белому Биму

Использовать нейросеть, чтобы дать Биму немного прогуляться, решил воронежец Антон Чуев. На кадрах видно, как неожиданно ожившая скульптура собаки сначала опускает голову, осматриваясь, и лишь затем, немного осмелев, уходит с постамента.