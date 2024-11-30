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Воронежские новости

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В Воронеже искусственный интеллект оживил памятник Белому Биму

В Воронеже искусственный интеллект оживил памятник Белому Биму

Использовать нейросеть, чтобы дать Биму немного прогуляться, решил воронежец Антон Чуев. На кадрах видно, как неожиданно ожившая скульптура собаки сначала опускает голову, осматриваясь, и лишь затем, немного осмелев, уходит с постамента.

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