Петров кардинально изменил имидж и занял место Верника

Актер принял участие в благотворительном ужине Светланы Бондарчук. Светлана Бондарчук Социальные сетиСветлана Бондарчук накануне собрала друзей в одном из самых известных ресторанов на Рублевке на благотворительном ужине Action!, во время которого был проведен аукцион с участием звезд.