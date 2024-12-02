Петров кардинально изменил имидж и занял место Верника

Актер принял участие в благотворительном ужине Светланы Бондарчук. Светлана Бондарчук Социальные сетиСветлана Бондарчук накануне собрала друзей в одном из самых известных ресторанов на Рублевке на благотворительном ужине Action!, во время которого был проведен аукцион с участием звезд.
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