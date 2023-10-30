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Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

Гран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция 3 ноября, пятница Женщины, короткая программа 15:00 Танцы на льду, ритм-танец 17:00 Мужчины, короткая программа 18:45 Пары, короткая программа 20:45 4 ноября, суббота Женщины, произвольная программа 15:00 Танцы на льду, произвольный танец 17:10 Мужчины, произвольная программа 19:02 Пары, произвольная программа 21:10 5 ноября, воскресенье Показательные выступления 16:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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