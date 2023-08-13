Первые хорошие новости с фронтов…

Константин Котельников

Глупость хахлятского "укрнаступа" была видна изначально. Наши военные смогли сосредоточить очень серьёзные резервы, но это будет бандерлядям "на сладкое", а пока хахлы с маниакальным упорством прогуливаются по минным полям и артобстрелами. Что касается наших резервов, то там-то кони уже давно копытом бьют, ждут команды. Тут дай, Бог, чтоб начальнички опять не обхезались как когда оставляли Изюм, Гостомель, как "выравнивались" и уходили на левый берег в Херсоне, чтоб закончили уже свои стратегические отступления и обороны! Люди, солдаты жаждут победы, в полном понимании этого слова, а не бравурные рапорты Конашенкова о поражении очередного взводного опорного пункта, это смешно!