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Первые хорошие новости с фронтов…

Первые хорошие новости с фронтов…

Автор: Александр Дугин  Трудно себе представить, что будет с обществом и как стремительно вырастет поддержка армии, если нам удастся добиться каких-то серьезных успехов в Харьковском наступлении.

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Комментарии
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Константин Котельников
Глупость хахлятского &quot;укрнаступа&quot; была видна изначально. Наши военные смогли сосредоточить очень серьёзные резервы, но это будет бандерлядям &quot;на сладкое&quot;, а пока хахлы с маниакальным упорством прогуливаются по минным полям и артобстрелами. Что касается наших резервов, то там-то кони уже давно копытом бьют, ждут команды. Тут дай, Бог, чтоб начальнички опять не обхезались как когда оставляли Изюм, Гостомель, как &quot;выравнивались&quot; и уходили на левый берег в Херсоне, чтоб закончили уже свои стратегические отступления и обороны! Люди, солдаты жаждут победы, в полном понимании этого слова, а не бравурные рапорты Конашенкова о поражении очередного взводного опорного пункта, это смешно!
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20 час.
Кошмар
С десяток поражённых взводных опорных пунктов - вот тебе ещё 300-500 укрнонацистов могилизировали. И что тут смешного?
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19 час.

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