Точной прогноз магнитных бурь на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года Алёна ЮрьеваГеомагнитная обстановка в первой декаде февраля обещает быть в пределах среднестатистической нормы, предоставляя метеозависимым людям небольшой перерыв в геомагнитных возмущениях.
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