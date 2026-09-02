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На Украине предсказали смену власти после угроз Зеленского российскому небу

На Украине предсказали смену власти после угроз Зеленского российскому небу

www.globallookpress.com/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского "закрыть небо" над Россией могут ускорить смену украинской власти.

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