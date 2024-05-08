Озвучена причина отказа в выдаче разрешения на строительство ГК «Гражданстрой»

Все действия застройщика смоленского микрорайона будут проанализированы Пресс-служба городской администрации дала комментарий по отказу местных властей группе компаний «Гражданстрой» построить многоквартирный дом в микрорайоне Миловидово Смоленска.
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