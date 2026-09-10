HSBC Raises 2026 Brent Forecast to $90 as Hormuz Crisis Drags On

HSBC has hiked its Brent Crude forecast for 2026 to $90 per barrel from $80 as the Strait of Hormuz crisis is tightening markets while no clear path to de-escalation is in sight.
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