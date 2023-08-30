Венгерский премьер: Если взрыв газопровода легко проделать с немцами, то с нами такое не пройдёт

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у венгерского премьера Виктора Орбана. Речь в интервью зашла об украинском вооружённом конфликте, а также о рисках для системы энергообеспечения, включая газопроводы.
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