Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, позволивший себе хамское высказывание в адрес России во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, позже допустил участие Москвы во втором «саммите» по Украине, когда будет готов ультиматум.
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