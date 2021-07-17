Чтобы утро было добрым: какая мелодия лучше всего подойдет для будильника

Журнал «Профиль»ПолитикаЧтобы утро было добрым: какая мелодия лучше всего подойдет для будильникаМногие для того, чтобы не проспать звонок будильника, выбирают для него громкие, неприятные, раздражающие мелодии.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOddy RashОткопала девушка в новом Blackberry мелодию для будильника “Шум моря". Радостная, поставила еще погромче… Так, думает, с утра приятно просыпаться под звуки моря. Вот только утром она подпрыгнула в кровати до потолка, потому что оказалось, что шум моря это первые 10 сек, а потом душераздирающий гудок парохода! А её кошка, бедная, от этого гудка уронила на себя утюг, но вовремя увернулась)))Комментировать
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