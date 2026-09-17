«Эксперт»: в России перезапустят бывший Завод микролитражных автомобилей

Российский автомобильный холдинг AGR Automotive Group (АГР) собирается выкупить площади бывшего завода Ford в Набережных Челнах, чтобы перезапустить там автомобильное производство.
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