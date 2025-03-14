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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что финиширую в первой десятке. У меня нет ожиданий»

Пилот «Феррари» поделился впечатлениями от адаптации в команде. В первой практике Гран-при Австралии британец показал 12-е время.

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