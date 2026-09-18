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Рязанские новости

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В Рязанской области явка на выборах в Госдуму составила 24,34%

В Рязанской области явка на выборах в Госдуму составила 24,34%

На 20:00 явка избирателей в Рязанской области составила 24,34%, голосование продлится до 20 сентября.

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