РЖАКА
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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Мы в ответе, за тех, кого приручили.Джера!
  • Элеонора Коган
    Спасибо, я читала и плакала. Нельзя оставлять и предавать своих друзей-питомцев. Он  нас никогда не предадут, как мы ...Джера!
  • Элеонора Коган
    Верно, какая уж тут  ржака, могла случится трагедия и слёзы.Джера!

У настоящей женщины две задачи: быть красивой и говорить мужчине, что он молодец!

У настоящей женщины две задачи: быть красивой и говорить мужчине, что он молодец!

Благосостояние людей все чаще проявляется через их куриц. Жена – мужу:- Милый, разожги во мне костёр любви!Она немного позже:- Любимый, ну, хоть спичкой почиркай! Честно сказать, если бы в свое время я мог только представить себе, что при моей жизни шустрый Владик Третьяк, длинноногая Светка Журова, хваткий Славка Фетисов, вечно мрачный Сашка Карелин и расталкиватель железяки по ледяному желобу Леха Воевода станут крупными государственными деятелями и будут печь для меня законы, я бы не так восторженно относился к их физкультурным достижениям… Уважаемые водители! Мало кто из вас знает, что у ваших автомобилей есть секретное устройство, которое называется "поворотник".

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