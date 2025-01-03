Как так-то? Слишком долгий сон увеличивает риск инсульта. Ученые выяснили, что у людей, спящих более 9 часов в сутки, риск инсульта повышен на 85%.
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Как так-то? Слишком долгий сон увеличивает риск инсульта. Ученые выяснили, что у людей, спящих более 9 часов в сутки, риск инсульта повышен на 85%.