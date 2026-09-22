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Воронежские новости

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Долгожданный завоз и пустые колонки: где в Воронеже можно заправиться 22 сентября

Долгожданный завоз и пустые колонки: где в Воронеже можно заправиться 22 сентября

Во вторник воронежские автомобилисты получили сразу две новости: хорошую и не очень. Хорошая: на «Лукойле» на Остужева после очень долгого перерыва наконец-то появился бензин.

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