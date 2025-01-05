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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака снялась с финала в Окленде после победы в первом сете

Осака снялась с финала в Окленде после победы в первом сете

Японка взяла его у Клары Таусон со счетом 6:4 и сразу после вызвала врача на корт. Во время медицинского перерыва Осака плакала.

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