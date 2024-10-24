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Путин назвал полной чушью попытки обвинить Россию в беспорядках в Европе

Путин назвал полной чушью попытки обвинить Россию в беспорядках в Европе

Попытки обвинить Россию в дестабилизации ситуации в западных столицах — это полная чушь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, пишет ТАСС.

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