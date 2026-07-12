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Три союза, обвинения в тяжелом характере и борьба с весом: через что прошла телеведущая Яна Чурикова

Три союза, обвинения в тяжелом характере и борьба с весом: через что прошла телеведущая Яна Чурикова

Яна Чурикова, получившая широкую известность как ведущая «Фабрики звезд», в реальной жизни не раз сталкивалась с серьезными испытаниями.

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