Выставка животноводства за три дня собрала более 20 тысяч посетителей

Одна из крупнейших выставок животноводства в стране собрала более 60 ведущих племенных хозяйств, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве, а также производителей товарного скота из разных регионов страны.
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