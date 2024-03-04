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WSJ: миру предстоит пережить вторую волну «китайского шока»

WSJ: миру предстоит пережить вторую волну «китайского шока»

Для усиления своего мирового экономического могущества Китай наводняет рынки дешевой продукцией. Как пишет газета The Wall Street Journal, этому способствуют недорогие государственные кредиты, которые Пекин выдает своим экспортерам.

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